Le ultime news Inter evidenziano la possibilità che il big perda la maglia da titolare. La riserva scalpita, con Inzaghi pronto a dargli fiducia

Samir Handanovic ha dimostrato negli anni di essere stato tra i più forti portieri del campionato italiano, tanto che il suo posto in squadra non è mai stato messo in dubbio. Adesso però, complice forse l’età che avanza e l’episodio del match contro il Verona, il portierone non riesce ad essere più un muro insuperabile. Intanto è in rapida crescita il suo vice Ionut Radu, desideroso di dare un maggior contributo alla causa rispetto a quanto abbia fatto sinora. Al portiere rumeno non sono mancate le offerte dal Real Sociedad e dal Verona ma è stato trattenuto dallo stesso Inzaghi e dal suo staff, probabilmente proprio in chiave futura. ‘Handa’ dunque resta il titolare ma deve guardarsi le spalle perché Radu scalpita dal voler prendere il suo posto.

LEGGI ANCHE >>> Tutto fatto: intesa da 85 milioni di euro | L’annuncio UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>> L’ex Juve si offre a costo zero | Risposta decisa di Marotta

Calciomercato Inter, post Handanovic: Radu ora, Onana da luglio 2022

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Il contratto di Handanovic in scadenza nel 2022 potrebbe lasciare scoperta una posizione molto delicata che il giovane Radu potrebbe ricoprire, ma solo temporaneamente. L’Inter deve guardarsi attorno alla ricerca del vero erede: piace molto Onana in scadenza a giugno 2022 con l’Ajax.