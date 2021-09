Porte girevoli per l’Inter | L’ex Juve per il dopo Handanovic

L’acquisto di un nuovo portiere resta tra le priorità di casa Inter alla luce dell’età di Samir Handanovic. Per la prossima estate torna di moda un ex Juve

Missione portiere per l’Inter che va a caccia di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Handanovic infatti ha compiuto 37 anni ed il rendimento non può inevitabilmente essere lo stesso delle scorse stagioni, motivo per cui Marotta e soci da tempo sondano il mercato dei portieri per andare a trovare il giusto erede che possa dare un contributo tangibile alla causa sin da subito. Tanti i profili accostati in questo senso ai nerazzurri: da Onana in uscita dall’Ajax a Leno dell’Arsenal. Proprio i Gunners sono i principali rivali nella corsa al portiere dei ‘Lancieri’ che ha il contratto in scadenza. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Neto per il dopo Handanovic: tra un anno offerta low cost

Qualora l’Inter non riuscisse ad arrivare ad Onana ecco che i nerazzurri potrebbero riportare in auge un vecchio pallino di Marotta. Si tratta del brasiliano Neto, secondo portiere del Barcellona tornato in panchina dopo il rientro dell’inamovibile ter Stegen. Si prospetta quindi un’altra annata da vice per l’ex Juve.

Un secondo portiere che anche a livello economico rischia di diventare un lusso per un club in difficoltà come il Barcellona che la prossima estate ad un anno solo dalla scadenza 2023 potrebbe cederlo anche facilmente pur di sbarazzarsi dell’ingaggio di Neto, che al contrario sarebbe per l’Inter un estremo difensore di sicura affidabilità.