Inter-Real Madrid continua sul calciomercato | Affare pazzesco

Inter-Real Madrid è una sfida dai mille sapori ed emozioni. I destini delle due squadre potrebbero intrecciarsi anche in sede di calciomercato

La sconfitta all’esordio rischia di complicare assai il cammino in Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata quanto meno a superare la fase a gironi, dopo due eliminazioni di fila raccolte dai nerazzurri targati Conte proprio prima di accedere alla fase ad eliminazione diretta. Dopo uno ottimo primo tempo, chiuso a reti inviolate, nella ripresa la partita si è equilibrata e alla fine l’ha spuntata il Real Madrid. La sfida contro i ‘blancos’ potrebbe essere stata anche la giusta occasione per intrecciare i destini delle due compagini in sede di calciomercato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Ecco i tre incedibili dell’Inter | Tutti gli altri sono sul mercato!

LEGGI ANCHE >>> Da Lukaku e Icardi al ritorno all’Inter | Milito rivela tutto quanto

Calciomercato Inter, Brozovic nel mirino del Real Madrid: osservato speciale

Tanti sono i calciatori di Inter e Real Madrid spesso accostati ad una partenza proprio in direzione opposta. Tra questi anche Marcelo Brozovic, che ha ancora il contratto in scadenza a giugno 2022. Il rinnovo dell’accordo col centrocampista croato resta tra le priorità di Marotta e soci.

LEGGI ANCHE >>> Sensi non convince l’Inter | Regalo Champions per Inzaghi

Per il momento tarda ad arrivare un punto di incontro e il rinnovo ora è tutt’altro che scontato. Il Real dunque, grazie anche al connazionale Luka Modric, potrebbe fare pressione su Brozovic per il mancato prolungamento con l’Inter, favorendone così nel caso un approdo a costo zero ai ‘blancos’ tra meno di un anno. La grande prova di ieri sera va considerata una prova superata per vestire la maglia del Madrid.