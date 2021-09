Lautaro Martinez si avvicina al rinnovo ma il futuro non è al sicuro. L’argentino è sempre nel mirino dei top club: occhio al maxi scambio

Lautaro Martinez è sempre al centro delle voci di mercato. L’argentino ha il contratto in scadenza con l’Inter nel 2023 e la dirigenza sta lavorando da tempo sul rinnovo dell’accordo che sembra ormai vicino all’ufficialità. Si va sempre di più verso il prolungamento del matrimonio tra le parti, ma anche un rinnovo non metterebbe del tutto al sicuro il futuro di Lautaro che piace sempre a diversi top club europei. Tra questi c’è il Manchester City di Pep Guardiola che dopo la delusione per non aver preso ne Messi e ne Kane, potrebbe tornare a caccia di un attaccante di spessore internazionale per puntare dritto alla Champions. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Guardiola pazzo di Lautaro: scambio folle per l’argentino

Gli scenari intorno a Lautaro Martinez restano dunque aperti nonostante il rinnovo alle porte. Come evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per il ‘Toro’, mentre l’Inter non sarebbe intenzionata a liberare l’attaccante a meno che non venga presa in considerazione l’ipotesi di un super scambio.

I colleghi ipotizzano un affare con Gabriel Jesus, attaccante brasiliano anche lui in scadenza 2023. Nel caso specifico il City dovrebbe riconoscere anche un piccolo conguaglio all’Inter per Lautaro mentre così facendo i nerazzurri si assicurerebbero un bomber di caratura internazionale che piaceva anche alla Juventus.