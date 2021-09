Svolta Inter: “Zhang prossimo alla cessione del 50% delle sue quote”

Il giornalista arabo Shammasi ha confermato l’intenzione di Suning di cedere parte delle sue quote del club ad un fondo non ben identificato

Se n’era già parlato abbondantemente nelle scorse giornate di una possibile cessione delle azioni del club in mano alla famiglia Zhang verso altri lidi più fecondi. Ora il redattore del quotidiano ‘Al Yaum’ Shammasi rivela: “Secondo fonti attendibili, il gruppo si trova in una fase molto avanzata della trattativa che riguarda le quote azionarie dell’Inter in suo possesso. Vorrebbe venderne almeno la metà: possedendone il 70% significherebbe il 35%. Non so bene chi possa essere il fondo acquirente, ma non necessariamente è arabo”.

Inter-Suning, destino del club segnato

L’era Suning è destinata a tramontare presto, con le insistenti voci di una cessione delle quote del club che si fanno sempre più concrete ogni giorno che passa. L’intero movimento interista adesso attende con ansia ulteriori sviluppi della vicenda, nella speranza che possa chiudersi positivamente e senza intoppi che incidano sulla salute del club e le prestazioni della squadra intera.