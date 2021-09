Conferme dalla Germania: affare a zero per la difesa

L’indiscrezione giunta la scorsa settimana in merito al corteggiamento dell’Inter per un difensore tedesco trova un fondamento

La scorsa settimana si era parlato di un papabile sostituto che potesse far rifiatare uno Skriniar sempre più padrone della linea difensiva – anche in Champions League, vedi l’ultima gara fuori casa contro lo Shakhtar. Il nome era quello di Matthias Ginter di proprietà del Borussia Monchengladbach, ma si trattava di voci che riprendevano l’interessamento avuto dall’Inter nei confronti del calciatore già la scorsa estate. Oggi, invece, giunge la conferma dell’indiscrezione dal quotidiano tedesco ‘Bild’: la società nerazzurra tiene sotto osservazione Ginter e vorrebbe tentare il colpo a zero per la prossima sessione estiva, in seguito alla scadenza del contratto firmato coi ‘Fohlen’ (“i puledri” in tedesco, ndr). A dare un tocco di speranza in più per la buona riuscita della trattativa è il sereno rapporto di lavoro che lega l’Inter all’agente del calciatore Gordon Stipic, perché assistente proprio di quel Calhanoglu alla ricerca della migliore condizione fisica.

Calciomercato, Ginter più vicino all’Inter ma senza abbassare la guardia

La conferma di ‘Bild’ non deve far dormire sonni tranquilli ai tifosi nerazzurri, poiché Ginter non è l’obiettivo di un solo club. Girovagano attorno a lui anche le presenze del Bayern Monaco, Atletico Madrid e Real. Tutte e tre le concorrenti potrebbero dare del filo da torcere all’Inter, proponendo al calciatore un ingaggio più stuzzicante ed un minutaggio consono alle sue qualità.