Scambio alla pari per Skriniar: addio a due condizioni

Inizio di stagione super per Skriniar, e dall’estero continuano a pensare a lui magari già per gennaio. La proposta di scambio dalla Premier

L’ottimo avvio di stagione dell’Inter ha rimesso ancora una volta sotto i riflettori la costanza di rendimento di Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha alzato ulteriormente i giri del motore dopo la scorsa stagione in cui giocò già ad altissimi livelli. Divenuto pilastro difensivo prima con Conte ed ora anche con Inzaghi, l’ex doriano continua a far gola in sede di calciomercato al di fuori dei confini nazionali. Soprattutto in Premier League il grande avvio di stagione di Skriniar ha attirato nuovamente le attenzioni del Manchester United di Cristiano Ronaldo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Skriniar attrae lo United: proposta di scambio

Il grande exploit di rendimento di Skriniar non è quindi passato sotto traccia anche in Inghilterra dove il Manchester United di Solskjaer sogna il colpaccio. Non si esclude dunque un nuovo tentativo dei ‘Red Devils’ già a gennaio, anche se il budget invernale dei britannici non è particolarmente profondo.

Per questa ragione lo United potrebbe tentare un assalto semplicemente con uno scambio alla pari con Donny van de Beek, stimato dall’Inter oltre che dalla Juventus in Italia e poco impiegato dallo stesso Solskjaer. L’olandese piace ai nerazzurri ma Inzaghi è già ben coperto nel ruolo. Inoltre Skriniar, monumentale con lo Shakhtar, potrebbe partire ma non a stagione in corso e solo di fronte a un’offerta da almeno 60 milioni di euro cash.