Inter, agente allo scoperto: “Andrà via a gennaio”

Lungamente accostato all’Inter la scorsa estate, a gennaio potrebbe essere il turno di cambiare squadra per Nahitan Nandez pronto ad una nuova avventura

Nel corso dell’estate Nahitan Nandez è stato accostato a più riprese all’Inter, soprattutto nell’ottica di andare a sostituire il partente Hakimi come esterno a tutta fascia. Un ruolo che il centrocampista uruguaiano ha svolto in emergenza nella seconda parte della scorsa stagione, prima di ritornare soprattutto ora con Mazzarri a ricoprire la posizione di mezzala in attesa di una collocazione definitiva. Un autentico jolly del centrocampo quindi che farebbe comodo a molte. Ad analizzare il futuro di Nandez ci ha pensato Pablo Bentancur, agente del calciatore che dovrebbe cambiare squadra a gennaio. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, affare Nandez: il Napoli e l’annuncio dell’agente

In un’intervista a ‘CalcioNapoli24.it’, lo stesso procuratore di Nandez ha svelato: “Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola, Nandez è stato il calciatore più costoso della storia del Cagliari, ma sappiamo la crisi che c’è stata. Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Giulini però ora ha capito la situazione, speriamo che a gennaio possa esserci qualche movimento, speriamo nella direzione Napoli”.

L’agente di Nandez quindi non solo ha evidentemente aperto ad una prossima partenza a gennaio, bensì ha anche lasciato intendere come ci siano un paio di club pronti sul ragazzo, tra cui spiccherebbe il Napoli, società dunque in questo momento anche davanti all’Inter. Giulini inoltre per favorire la cessione dovrebbe anche abbassare le richieste.