Non è iniziata al meglio la stagione del Tottenham di Paratici che potrebbe guardare in casa Inter per risolvere i propri problemi offensivi

Inizio col freno a mano tirato per il nuovo Tottenham targato Fabio Paratici. Gli ‘Spurs’ infatti viaggiano nell’anonimato della metà classifica di Premier League manifestando non pochi problemi sia dal punto di vista dei risultati che del gioco, con Nuno Espirito Santo che fatica a decollare soprattutto però che concerne la fase offensiva. In questa ottica Paratici pianifica nuova campagna di rafforzamento a gennaio che potrebbe coinvolgere anche l’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Tottenham in crisi: Paratici ci riprova per Lautaro

A gennaio possibile altro assalto da parte del Tottenham di Paratici, che ha già nel mirino Brozovic, a Lautaro Martinez mettendo nel caso sul tavolo delle trattative la bellezza di 80 milioni di euro più 10 di bonus sfruttando ancora i problemi nerazzurri di natura economica data situazione pessima di Suning.

Al netto di ogni possibile suggestione proveniente dalla Premier, resta altamente difficile che l’Inter possa cedere Lautaro, per il cui rinnovo fino al 2025 manca ormai solamente ufficialità che arriverà presto. L’addio a stagione in corso dell’argentino è ipotesi da scartare.