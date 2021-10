Bocciato da Allegri: all’Inter con uno scambio choc

Dejan Kulusevski sta vivendo un’altra annata difficile alla Juventus e la valutazione è in sospeso. Occhio ad un ritorno di fiamma dell’Inter

Juventus e Inter sono rivali da sempre, in campo così come anche in sede di calciomercato. Risulta infatti complesso andare ad annoverare affari tra le due big assolute del calcio italiane, che sul terreno di gioco si danno battaglia da decenni per i massimi traguardi. Eppure non sono da escludere eventuali idee, comunque di complicatissima realizzazione, che coinvolgano bianconeri e nerazzurri. Nello specifico in casa Juventus c’è chi come Dejan Kulusevski, dopo non aver convinto al 100% lo scorso anno, ha iniziato anche questa stagione in sordina, non riuscendo al momento a trovare la giusta dimensione neanche con Allegri. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, suggestione complicatissima dalla Juventus: piace Kulusevski

Kulusevski, che piaceva tanto all’Inter al momento del suo exploit a Parma, è ancora a caccia della sua versione migliore che per ora alla Juve tarda ad arrivare. Ad oggi il polivalente centrocampista svedese è stato ‘bocciato’ da Allegri ma probabilmente resterà fino a fine stagione. L’agente è Lucci che ha grande rapporto con la stessa Inter, club al quale in futuro potrebbe anche offrirlo. I nerazzurri infatti furono vicini a prenderlo nell’anno dell’esplosione in Serie A.

Al netto di tutto resta comunque molto difficile immaginare una Juventus intenzionata a vendere o prestare Kulusevski ad una diretta rivale come l’Inter, a meno che il club meneghino non dica sì ad uno scambio con Skriniar.