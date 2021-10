Jolly dal Barcellona: può arrivare gratis

Fra i giocatori a scadenza di contratto in casa Barcellona c’è il canterano Sergi Roberto. Senza rinnovo occhio all’affare low cost

Il mercato dei calciatori in scadenza 2022 stuzzica da tempo il palato raffinato di Beppe Marotta e dell’Inter. Non mancano infatti i grandi campioni acquistabili gratuitamente in caso di mancato rinnovo con i rispettivi club d’appartenenza. Tra questi spicca anche il canterano del Barcellona, Sergi Roberto, polivalente terzino e centrocampista classe 1992 che non ha ancora messo nero su bianco l’accordo che gli consentirebbe di restare ancora in blaugrana. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Sergi Roberto in bilico col rinnovo: eventuale affare low cost

Nelle scorse settimane il Barcellona aveva avviato i contatti esplorativi per discutere di un rinnovo biennale dello stesso Sergi Roberto, ma allo stato attuale delle cose le trattative sembrano essersi congelate. Il Barça attraverso un pessimo momento in casa azulgrana gli interrogativi futuri sono molteplici.

In questo contesto di totale incertezza può tornare di moda in casa Inter il nome del laterale spagnolo in tensione col Barcellona per rinnovo contratto in scadenza 2022. Roberto nel caso potrebbe essere offerto dunque a costo zero, divenendo un jolly impiegabile sia da laterale che da mezzala di centrocampo.