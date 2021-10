Milan dietro all’Inter: scambio da 40 milioni per il post Lautaro

L’Inter potrebbe presto riallacciare gli ottimi rapporti di mercato col Benfica. Idea per l’attacco in ottica Lautaro: cifre e dettagli

Con l’addio di Lukaku l’attacco dell’Inter è finito sulle spalle di Lautaro Martinez oltre che dei nuovi arrivati Correa e soprattutto Dzeko. In particolare il ‘Toro’ è stato maggiormente responsabilizzato per una stagione da leader assoluto dal punto di vista offensivo. Un exploit ulteriore che potrebbe però anche attirare ulteriormente l’attenzione di altri top club europei. L’Inter comunque non si farà trovare impreparata in qualunque circostanza. In portogallo parlano di interesse del club nerazzurro per l’attaccante Darwin Nunez del Benfica, che sta facendo benissimo con i lusitani. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Nunez per il dopo Lautaro: soldi e scambio

L’offerta per Nunez può essere di poco inferiore ai 30 milioni di euro: da 28 circa più Lazaro già in prestito secco al Benfica e valutato sui 10-12. Un totale di circa 40 milioni di euro che potrebbe smuovere la dirigenza lusitana.

L’Inter inoltre può avere una sorta di corsia preferenziale rispetto a concorrenti come il Milan e altre visti gli ottimi rapporti tra le due dirigenze come confermano gli affari Joao Mario e Lazaro avvenuti nel recente passato. Gli ostacoli maggiori sarebbero comunque i top club stranieri, Manchester City in testa.