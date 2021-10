Il Chelsea in estate ha portato via da Milano Romelu Lukaku, distruggendo la stupenda coppia con Lautaro Martinez. Spazio chiuso per Werner che potrebbe partire

Aggiungete alla rosa del Chelsea campione d’Europa uno dei migliori bomber in circolazione come Romelu Lukaku (ora out per infortunio) e il gioco è fatto. Questo il pensiero della dirigenza dei ‘Blues’ che ha potenziato una squadra già fortissima e collaudata con un attaccante d’area di rigore reduce dalla miglior annata della carriera. L’addio di Lukaku non ha solo privato l’Inter di un centravanti da 30 gol a stagione, ma al contempo ha anche fornito a Tuchel un’arma clamorosamente forte e difficile da gestire per gli equilibri interni. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> L’agente di Bastoni ‘rassicura’ gli interisti: poi la ‘replica’ a Carnevali

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinforzi in attacco | Nuovo ‘assist’ di Raiola

Calciomercato Inter, pazza idea Lautaro e Lukaku: il Chelsea può ‘sognare’ di riunire la coppia

Inevitabile infatti che con l’arrivo di un colosso come Lukaku si sia ridotto lo spazio di Timo Werner (anche lui infortunatosi in Champions), che sembra destinato all’addio a fine stagione. Scontento di aver perso maglia da titolare a vantaggio del belga, il tedesco può partire. Il Chelsea potrebbe fare un tentativo folle: ricomporre il tandem nerazzurro con Lautaro Martinez mettendo sul piatto 40 milioni di euro cash più il cartellino dello stesso Werner.

LEGGI ANCHE >>> PIF: ecco cos’è il Fondo sovrano saudita

I problemi nel caso sarebbero principalmente due: per Lautaro ci vuole solo cash per provare a convincere la dirigenza interista, e Werner guadagna ben 10-11 milioni netti, troppi per le casse nerazzurre. Ai ‘Blues’ servirebbe quindi una proposta secca da non meno di 80/90 milioni.