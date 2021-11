Calciomercato Inter, “ufficialità entro febbraio 2022” | Confermate le cifre

By

Ci siamo davvero per l’affare a costo zero. L’annuncio dell’Inter dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno

Ormai non sembrano esserci più dubbi circa il suo arrivo all’Inter al termine di questa stagione. In nerazzurro sarà chiamato a raccogliere una eredità pesante.

Stiamo parlando di Andre Onana, portiere camerunense in scadenza a giugno con l’Ajax. A meno di sorprese toccherà a lui prendere il posto, magari non da subito, di Samir Handanovic al quale, come raccontato da Interlive.it, è stato offerto il rinnovo fino a giugno 2023 a 2 milioni di euro netti.

Calciomercato Inter, Onana ufficiale “entro febbraio 2022”. E Handanovic può dire sì al rinnovo

Per ‘La Gazzetta dello Sport’ è davvero tutto fatto per Onana all’Inter a partire dal prossimo luglio. confermate le cifre di cui abbiamo parlato noi, circa 3 milioni a stagione per il 25enne cresciuto nel Barcellona. La ‘rosea’ sostiene inoltre che l’ufficialità dell’operazione “potrebbe arrivare già entro febbraio 2022”.

“Da valutare poi se Onana diventerà titolare già dalla prossima stagione – evidenzia in conclusione – o se conviverà con Handanovic (lo sloveno deve però accettare l’offerta per il prolungamento, ndr) per i primi 12 mesi”.