Calciomercato Inter, rinnovo e addio in estate: tutti i dettagli

Da tempo l’Inter è impegnata sul fronte rinnovi. Tanti i calciatori su cui Marotta e soci sono al lavoro: possibile svolta su de Vrij

Missione rinnovi sempre attiva per l’Inter che dopo aver ratificato i vari Lautaro Martinez e Barella spera di poter chiudere quanto prima ulteriori affari per trattenere determinati elementi della rosa di Inzaghi sul medio lungo periodo. Al di là di Brozovic, tra i più urgenti c’è quello di Stefan de Vrij, pilastro inamovibile ed imprescindibile della retroguardia prima con Conte e poi con lo stesso Inzaghi.

L’olandese è il totem della difesa ed ha un contratto in scadenza a giugno 2023. C’è ancora del tempo avanti per chiudere il rinnovo ma non sarà per nulla semplice.

Calciomercato Inter, de Vrij obiettivo rinnovo: cifre e svolta futura

Se ne parla ormai da settimane ed alla fine l’Inter può trovare un accordo con l’agente Mino Raiola per il prolungamento del contratto fino al 2024 con annesso aumento di stipendio a 4,5-5 milioni di euro bonus inclusi.

Nel caso però il rinnovo non assicura la permanenza al club di Suning, ed anzi può consentire ai nerazzurri di cederlo meglio in estate (al Tottenham di Conte?), con un prezzo più elevato.