Perisic esce allo scoperto: annuncio sul rinnovo

By

Grande impatto su questa stagione per Ivan Perisic che sta mettendo in mostra la miglior versione di se stesso in queste settimane. L’annuncio sul rinnovo con l’Inter

L’Inter vince e convince nella sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, raccogliendo un successo fondamentale per il prosieguo del cammino europeo della squadra di Inzaghi, che riesce lì dove Conte non era riuscito. Grande protagonista della serata di San Siro, al netto di Edin Dzeko, ancora una volta anche Ivan Perisic, autore dell’assist per il raddoppio del bosniaco.

L’esterno croato è diventato inamovibile assoluto con Inzaghi, offrendo la miglior versione di se stesso sia in fase difensiva che offensiva. Grande impatto sulla stagione per Perisic che però ha ancora il contratto in scadenza a giugno e sul suo futuro restano le nubi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “arrivato il momento di andarmene” | Il suo futuro sarà all’Inter

Calciomercato Inter, grande impatto di Perisic: l’annuncio sul futuro

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

A proposito di futuro, dopo la vittoria contro lo Shakhtar, lo stesso Perisic ha parlato a ‘Mediaset Infinity’, soffermandosi proprio sulla questione rinnovo: “Come ho detto sono concentrato sul presente, poi parleremo con la società”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Un croato (di nuovo) sul tavolo dell’Inter: ‘occasione’ a zero

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Handanovic a Onana: la doppia offerta dell’Inter

Il croato ha concluso: “Tutto è possibile, vedremo in un paio di settimane. Dobbiamo essere concentrati su ciò che arriva fino a gennaio perché questo servirà per il futuro”.