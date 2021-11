‘Assist’ dell’agente e colpo a zero: può firmare un quadriennale

Milan Skriniar è un pilastro inamovibile della difesa di Inzaghi e l’Inter per il futuro lavora anche alle alternative di lusso. Un nome può arrivare dai futuri parametri zero

La fase difensiva dell’Inter di Simone Inzaghi sta salendo ancora una volta di tono, grazie soprattutto al nuovo exploit di un Milan Skriniar divenuto pilastro inamovibile nelle ultime due annate, prima con Conte ed ora anche con l’ex tecnico della Lazio. La crescita dello slovacco è impressionante, ed è riuscito a fronteggiare ad armi pari praticamente tutti i bomber del campionato.

Marotta e Ausilio conoscono bene il valore di Skriniar ed in generale di una buona difesa, motivo per cui per il prossimo futuro si punta ad allungare ulteriormente le rotazioni, acquistando a buon mercato possibile alternative di livello.

Calciomercato Inter, Ginter alternativa a Skriniar: affare a zero con l’assist dell’agente di Calhanoglu

Può arrivare davvero a zero l’alternativa a Skriniar, ovvero il sostituto di D’Ambrosio, il cui contratto è in scadenza. Un nome forte è sempre quello di Ginter in scadenza col Borussia Moenchengladbach. L’agente del polivalente centrale della nazionale tedesca è lo stesso di Calhanoglu e l’Inter può strappare il sì con un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti, circa 4 lordi con l’ausilio del decreto crescita per complessivi 20 milioni di euro.

Sarebbe un affare in tutti i sensi visto il valore indiscutibile di un difensore abile in ogni modulo e posizione della retroguardia.