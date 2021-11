Addio di nuovo rinviato: con l’Inter può esserci un altro rinnovo

Capitolo rinnovi sempre in gran voga in casa Inter. Diversi sono i calciatori a caccia di un prolungamento e tra questi potrebbe essere premiato un leader silenzioso della squadra

La forza del gruppo in casa Inter sta crescendo a vista d’occhio di settimana in settimana, e si sta fortificando ulteriormente grazie alle difficoltà. In particolare Inzaghi sta trovando la quadra giusta offrendo occasioni importanti anche ai comprimari, sempre puntuali e precisi quando chiamati in causa. Tra questi spicca la professionalità di Andrea Ranocchia, esperto difensore centrale che si è ritrovato con l’arduo compito di giocare un paio di partite pesantissime come quelle contro Napoli e Shakhtar per l’infortunio del titolare de Vrij. Partirà dal 1′ anche stasera a Venezia.

Ranocchia si è fatto trovare prontissimo agli appuntamenti, facendo capire come sia Inzaghi che l’Inter possano ancora contare su di lui nonostante il minutaggio limitato e l’età che avanza. Le sue prestazioni potrebbero anche consentirgli di restare ancora all’Inter che ora non vede più come scontato l’addio a costo zero a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “arrivato il momento di andarmene” | Il suo futuro sarà all’Inter

Calciomercato Inter, Ranocchia convince ancora: potrebbe rinnovare per un altro anno

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Anche quest’anno Ranocchia si sta dimostrando un eccellente sostituto, inoltre gode della stima di Inzaghi col quale condivide lo stesso agente Tullio Tinti. Se il ragazzo non avrà voglia di andare altrove, ecco che il matrimonio potrebbe continuare.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Un croato (di nuovo) sul tavolo dell’Inter: ‘occasione’ a zero

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Da Handanovic a Onana: la doppia offerta dell’Inter

Come per Handanovic, per il quale si lavora alla permanenza, l’Inter può proporgli il rinnovo per un altro anno a uno stipendio poco più basso rispetto a quello attuale, 1,8 milioni di euro netti.