Calciomercato, in rotta con Simeone: scambio da 90 milioni con l’Inter

Il ‘Cholo’ Simeone non molla il colpo in casa Inter e potrebbe tornare su un vecchio pupillo. Ipotesi di scambio con un big dell’Atletico Madrid

Lautaro Martinez è tornato a mostrare ai tifosi la miglior versione di se stesso, caricato anche dal rinnovo di contratto delle scorse settimane. Un prolungamento importante ma che non blinda in maniera definitiva l’attaccante argentino, che continua ad avere molto mercato soprattutto in Spagna.

In particolare potrebbe rifarci un pensierino Diego Pablo Simeone, che non molla il colpo e spera ancora di poter arrivare al connazionale.

Calciomercato Inter, Lautaro nel mirino di Simeone: scambio monstre da 90 milioni

In estate l’Inter potrebbe essere costretta a cedere per fare cassa. Un po’ come lo scorso anno, del resto Suning è rimasta alla guida del club e la situazione è ancora la solita dal punto di vista finanziario. L’Atletico deve però cedere prima di comprare, considerato che molto probabilmente tornerà all’ovile anche Alvaro Morata dopo il suo biennio alla Juventus.

Per queste ragioni, come primo tentativo potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari da 80-90 milioni di euro con Joao felix, in rotta con lo stesso Simeone. Si tratterebbe comunque di un affare quasi impossibile con queste basi, in quanto l’Inter gradirebbe solo cash per un’eventuale separazione da Lautaro. A complicare il tutto l’alto stipendio da circa 9 milioni netti di Joao Felix.