Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su uno dei giocatori più preziosi che a disposizione Simone Inzaghi

In casa Inter è tempo di firme. La più complicata e attesa, quella di Marcelo Brozovic, è vicina come vi abbiamo spiegato giorni fa qui su Interlive.it. Già arrivate, con tanto di annuncio ufficiale, quelle di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. All’appello mancano de Vrij, Skriniar, forse Handanovic se accetta la proposta e Federico Dimarco.

Per il jolly di Inzaghi, tornato dopo l’esperienza al Verona, la trattativa è pressoché conclusa. ‘La Gazzetta dello Sport’ dà ulteriori conferme questa mattina: l’incontro di ieri tra la dirigenza interista e l’agente del ragazzo, Beppe Riso, ha partorito la fumata bianca. In sostanza manca solo l’ufficialità della firma del 24enne sul prolungamento

Calciomercato Inter, Dimarco rinnova. Ma c’è il ‘pericolo’ Premier

Dimarco rinnoverà l’accordo fino a giugno 2026, col suo attuale stipendio di 600mila euro netti che raddoppierà o quasi. L’Inter punta molto su di lui, sia per il presente che per il futuro anche se le sue prestazioni hanno sicuramente ‘svegliato’ diversi grandi club stranieri. In particolare quelli inglesi, che come noto hanno a disposizione budget importanti. Non è escluso che qualcuno di essi possa decidere di presentarsi a Milano con una grande offerta per provare a indurre l’Inter a privarsene.