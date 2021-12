Prestito con aiuto sull’ingaggio: super colpo in casa Psg

Occhi in casa Paris Saint Germain per l’Inter che alle giuste condizioni potrebbe tornare in auge per ciò che concerne un vecchio pallino

Non è iniziata proprio nel migliore dei modi l’avventura al Paris Saint Germain di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese arrivato in estate a parametro zero dopo la straordinaria esperienza al Liverpool. L’ex Reds dopo aver vinto tutto alla corte di Klopp ha preferito non rinnovare per lanciarsi in una nuova avventura, quella al PSG dei vari Neymar, Mbappe, Messi, Hakimi e Donnarumma: la squadra che in estate ha fatto parlare di se proprio per la sontuosa campagna acquisti.

L’impatto di Wijnaldum non è però sempre stato brillantissimo a Parigi, se non alcune sporadiche occasioni, con la partita contro il Lipsia in Champions come vetta massima. Le sue prestazioni sono chiaramente migliorabili, così come la sua centralità nel progetto di Pochettino.

Calciomercato Inter, la strada per arrivare a Wijnaldum: la strategia nerazzurra

Al netto di tutto però Wijnaldum sembra già ai ferri corti con il PSG visto lo spazio inferiore rispetto alle aspettative della vigilia. L’agente si sta muovendo alla ricerca di nuova destinazione. Potrebbe offrirlo all’Inter con la quale trattò nel gennaio di un anno fa andando vicino a un accordo, quando era ancora a caccia di nuova squadra post Liverpool, poi i problemi di Suning bloccarono tutto.

A gennaio però l’ipotesi Inter resta impraticabile, mentre al contrario l’estate prossima potrebbero cambiare le cose a patto che il PSG accetti di prestarlo e contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio che è di circa 9 milioni di euro netti. Sull’olandese ci sarebbero anche club di Premier League, come Everton, Leeds e Newcastle.