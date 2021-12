Dzeko: due gol e due assist con la Roma contro il Cagliari ma partirà dalla panchina

Inter-Cagliari, i precedenti di Edin Dzeko con la formazione sarda sono positivi ma Simone Inzaghi preferisce tenerlo almeno inizialmente in panchina

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, questa sera dovrebbe partire dalla panchina e probabilmente, Simone Inzaghi potrebbe anche decidere di non farlo giocare in vista dei prossimi impegni, sia per farlo rifiatare, sia per evitare eventuali problemi fisici. L’ex calciatore della Roma però ha uno score molto positivo con la formazione isolana, visto che nei sette incontri giocati con la maglia della Roma contro la formazione sarda, ha segnato due reti e regalato due assist ai compagni. Il suo ultimo gol, siglato all’Olimpico contro il Cagliari risale proprio ad un anno fa, come ha spiegato il sito ufficiale della squadra nerazzurra.

In ogni caso, il tecnico nerazzurro sembrerebbe preferirgli, almeno inizialmente, la coppia Alexis Sanchez e Lautaro Martinez entrambi smaniosi di tornare al gol, per risparmiare possibilmente il bosniaco anche perché fino a gennaio Joaquin Correa non sarà disponibile, mentre Satriano viene impiegato molto con la Primavera piuttosto che con la prima squadra, nonostante nelle amichevoli estive fece molto bene.