Calciomercato Inter, si arriva alla rottura: scambio e soldi per Lautaro

Rottura in casa Arsenal con la perdita della fascia da capitano da parte di Aubameyang. I Gunners guardano all’Inter con uno scambio

Altra stagione da incorniciare per Lautaro Martinez, che nonostante l’addio del partner offensivo Romelu Lukaku sta addirittura provando ad alzare i giri del motore, al netto di qualche errore di troppo sui calci di rigore. Grande avvio per il ‘Toro’ che piace sempre in Premier League, campionato ricco economicamente e che non smette mai di riservare sorprese.

L’ultimo colpo di scena è arrivato recentemente in casa Arsenal, con i ‘Gunners’ che sembrano in rotta con Pierre-Emerick Aubameyang il quale è stato anche escluso dai convocati in un paio di circostanze sulla base di motivi disciplinari.

LEGGI ANCHE >>> Erede Dzeko, occhio al ‘pallino’ di Marotta | I dettagli dell’affare

Calciomercato Inter, Lautaro per sostituire Aubameyang: l’Arsenal pensa allo scambio

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Lo stesso Arsenal ha quindi annunciato la perdita della fascia da capitano da parte del centravanti del Gabon: “Dopo l’ultima violazione disciplinare della scorsa settimana, Pierre-Emerick Aubameyang non sarà più il capitano del nostro club”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, una ‘follia’ per Lautaro | “E’ emozionante”

LEGGI ANCHE >>> Champions League, tuffo nel passato: 4 precedenti storici tra Inter e Liverpool

Un cambio di rotta importante che evidentemente scuota l’ambiente Arsenal e porta a riflessioni anche di mercato. I Gunners sono infatti alla ricerca di un bomber di respiro internazionale, e al netto dei problemi per Vlahovic, a gennaio potrebbero effettuare un tentativo choc proprio per Lautaro Martinez. I londinesi ci potrebbero provare con 60 milioni cash più Aubameyang valutato 20-25 milioni. No secco dell’Inter che non vuole privarsi dell’argentino nel bel mezzo della stagione. Se ne può riparlare in estate ma solo con un’offerta interamente cash da 80-90 milioni.