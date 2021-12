Calciomercato Inter, rivoluzione a gennaio: in sette con la valigia pronta

By

Il mercato riserva sempre importanti sorprese ed occasioni. Il PSG ha ben sette calciatori con la valigia ed uno potrebbe interessare

L’Inter presta sempre enorme attenzione a quanto accade anche al di fuori dei confini nazionali. In questo senso notizie interessanti per il prossimo mercato invernale potrebbero arrivare da Parigi, dove il PSG ha un’organico spaventoso da ben 33 calciatori. Dalla Francia evidenziano come sia Leonardo che Al Khelaïfi vogliono alleggerire la rosa nella prossima sessione con l’obiettivo di ridurre il numero di giocatori abbassando così anche il monte ingaggi.

Da Icardi a Diallo, passando per Rafinha e Dagba, sono molti i giocatori quindi in uscita dal Paris, per un totale di almeno sette profili che potrebbero presto o tardi andare a cambiare maglia. Tra questi ce n’è anche uno che potrebbe far gola alla stessa Inter.

Calciomercato Inter, dal PSG l’erede di Perisic: gli ‘scarti’ parigini

Con l’arrivo di Nuno Mendes e considerata anche la presenza in rosa di Bernat, chi rischia di rimanere definitivamente fuori dal progetto è Kurzawa che aveva rinnovato durante la pandemia fino al 2024, in virtù di una mossa spiazzante di Leonardo. Proprio il mancino transalpino potrebbe essere offerto, dal club o dall’agente, come erede di Perisic alla stessa Inter.

Nella posizione di eventuale erede del laterale croato spicca però Kostic che resta in pole, a meno che lo stesso Perisic non trovi alla fine un accordo per il rinnovo.