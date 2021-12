Calciomercato, proposta da Torino | Scambio con Gagliardini

Nuova proposta di scambio da parte del Torino per fare cosa gradita a Juric, Gagliardini al posto di un difensore in esubero già accostato all’Inter

Di recente si era già parlato di un possibile scambio alla pari tra Inter e Torino, impegnate domani nell’ultima sfida prima della sosta natalizia e dell’apertura della sessione invernale di calciomercato. Gli indiziati erano D’Ambrosio, difensore ai margini del progetto nerazzurro destinato a fare le valigie la prossima estate ed Izzo, anch’egli a mani vuote del rinnovo con la società granata ed obiettivo di diverse compagini fra cui il Cagliari.

In questa nuova circostanza, la ‘merce’ di scambio da parte del club piemontese dovrebbe essere la stessa ma cambierebbe l’obiettivo: si punta al centrocampista Gagliardini per fare cosa gradita al tecnico Juric, soprattutto dopo la perdita di Praet per infortunio (quest’ultimo, fra l’altro, in prestito dal Leicester). All’Inter – ed in particolare Ausilio – non dispiacerebbe affatto un profilo come Izzo per rinforzare il reparto difensivo e dare respiro ai titolari, ma allo stesso modo il club nerazzurro dà molta importanza alla figura di Gagliardini nella seconda metà di stagione ancora da disputare. Le sue ultime prestazioni, infatti, non hanno deluso le aspettative nonostante lo scarso minutaggio. La trattativa potrebbe dunque restare in stallo sino al prossimo giugno, quando però potrebbe essere troppo tardi.