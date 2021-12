Perisic, ecco cosa serve per il rinnovo: ora il ‘pericolo’ è bianconero

Ivan Perisic è uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi, il quale si augura di non vederlo andare via a zero alla fine di questa stagione

Dopo Lautaro, Barella e Dimarco l’Inter vuole blindare anche Brozovic. Una svolta in tal senso è già arrivata, come spiegatovi da Interlive.it, con l’agognata firma che potrebbe arrivare all’inizio del 2022. Per de Vrij, invece, tutto rimandato in primavera se non alla fine della stagione visto che l’olandese è in scadenza nel 2023, mentre per Perisic – come Brozovic in scadenza a giugno – la situazione è sempre la stessa: c’è ampia distanza tra domanda e offerta.

Perisic ambisce a guadagnare più di ora, nello specifico la sua richiesta è di 6 milioni per i prossimi tre anni. Questo Interlive.it lo ha scritto in largo anticipo, per la precisione il luglio scorso. I nerazzurri gli hanno offerto un biennale da 3 milioni a stagione, due circa in meno di quanto guadagna tutt’ora. Per il prolungamento, quindi, servirebbe un passo indietro dell’esterno croato, autore fin qui di una super stagione, e uno se non due dell’Inter come già avvenuto con Brozovic. I 6 milioni Perisic potrebbe andarli a guadagnare in Premier, suo ‘sogno’ da anni. A riguardo il ‘Corriere dello Sport’ (ri)lancia la pista bianconera che porta dritto al Newcastle, appena acquistato dal fondo saudita Pif.

LEGGI ANCHE >>> Colpo Inter, arriva la ‘benedizione’ di Inzaghi: “Giocatore interessante”

Calciomercato Inter, 18 milioni dal Newcastle per Perisic: futuro tra gennaio e febbraio

Il Newcastle potrebbe garantire al quasi 33enne il triennale richiesto da 18 milioni complessivi, non però la stessa competitività – almeno nell’immediato – che gli offre l’Inter. E questa non è una cosa di poco conto. Tra gennaio e febbraio sono attese novità concrete sul futuro di Perisic, allo stato attuale non va escluso né il rinnovo né l’addio a zero.