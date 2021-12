Affare ‘alla Sensi’: accordo in primavera e Juve ko

By

Il centrocampo dell’Inter la prossima estate potrebbe subire un restyling e il colpo giusto potrebbe già essere chiuso nei prossimi mesi. Affare in stile Sensi

L‘Inter ha chiuso il 2021 in totale crescendo con un rendimento sia dal punto di vista del gioco che dei risultati praticamente inattaccabile, che ha portato la compagine di Inzaghi a comandare la classifica di Serie A al giro di boa. L’allenatore ex Lazio ha saputo trovare il giusto equilibrio in ogni reparto, con particolare attenzione al centrocampo, che sta giocando su livelli eccelsi.

Il terzetto titolare è intoccabile ma anche alcune seconde scelte stanno offrendo un buon rendimento. Ciononostante nei prossimi mesi qualcosa potrebbe cambiare. In estate potrebbe arrivare un restlyling della mediana, soprattutto tra le alternative, e già da qualche tempo l’Inter sta osservando con attenzione la crescita di Davide Frattesi.

LEGGI ANCHE >>> ‘Allarme’ Inter | Assalto da 150 milioni per due titolarissimi di Inzaghi

Calciomercato Inter, accordo in primavera per arrivare a Frattesi: la strategia di Marotta

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Frattesi ha messo in scena un grande girone d’andata, proponendo una crescita su tutti i fronti, ed attirando su di se l’attenzione di ogni top club italiano. Il centrocampista del Sassuolo ha ancora ampi margini di crescita, ma sembra già pronto per un reparto come quello dell’Inter, quanto meno partendo da alternativa.

LEGGI ANCHE >>> Conte all’assalto: soldi e giocatore per anticipare l’Inter a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato: già è finita? | Rottura e ritorno all’Inter

Marotta e soci pensano quindi all’affare con i neroverdi e il club meneghino può stringere nei prossimi mesi la morsa, con un accordo possibile in primavera vista l’amicizia con Carnevali che può rivelarsi decisiva per battere la concorrenza della Juventus. Dal punto di vista economico sarebbe un affare alla Sensi: prestito oneroso sui 5-7 milioni di euro più diritto di riscatto a 20-22.