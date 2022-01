Ronaldo, l’ex campione positivo al Covid 19 ma le sue condizioni sono buone

Inter, ‘Il Fenomeno’ colpito dal Covid-19 salterà le celebrazioni per il centenario del Cruzeiro ma le sue condizioni sono buone

L’ex attaccante dell’Inter Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo e per molti semplicemente ‘Il Fenomeno‘, in nerazzurro dal 1997 al 2002 dove ha vinto la coppa Uefa nella sua prima stagione ma poi, a causa dei numerosi infortuni riuscì a disputare solo 36 incontri segnando 24 reti, ora è proprietario di due club in due stati diversi come Brasile con il Cruzeiro e Spagna con il Real Valladolid. L’ex calciatore, ora appunto imprenditore, è risultato positivo al Covid-19. A informare sulle condizioni dell’ex campione, è stato con un tweet sul suo sito ufficiale il club brasiliano.

La situazione clinica dell’ex giocatore non desta alcuna preoccupazione e le sue condizioni sono buone, ma purtroppo sarà impossibilitato a partecipare alle celebrazioni commemorative per l’anniversario del club. La squadra brasiliana, che milita nella serie B carioca, è stata infatti fondata il 2 gennaio 1921. Nella scorsa stagione terminò al 14° posto con 48 punti alla pari con Brusque e Operario che vennero classificati rispettivamente 13° e 12°.