Calciomercato Inter, un jolly per la sinistra: affare in Serie A

Il rinnovo di Perisic resta complesso e l’Inter valuta profili per la corsia di sinistra del futuro. Un jolly interessante può arrivare dalla Serie A

Si fa sempre più nebulosa la situazione riguardante il rinnovo contrattuale di Ivan Perisic. L’esterno croato, che sta giocando la sua miglior stagione in Italia ha l’accordo in scadenza a giugno 2022 e senza un prolungamento andrebbe via a costo zero. La distanza tra domanda e offerta è ancora persistente, e Marotta e soci lavorano da tempo anche su un eventuale nuovo laterale di piede mancino.

In ottica futura il nome giusto per l’Inter potrebbe arrivare anche dalla Serie A, campionato che sta mettendo in luce le ottime doti di spinta del giovane scozzese Aaron Hickey, polivalente terzino sinistro del Bologna.

LEGGI ANCHE >>> Incontro col calciatore e blitz dell’agente: affare da 20 milioni

Calciomercato Inter, jolly Hickey per la fascia di Inzaghi: il prezzo

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Alla corte di Mihajlovic, Hickey (oggi non avrebbe giocato perché uno degli otto positivi al Covid-19 della squadra felsinea), sta vivendo una grande annata anche dal punto di vista realizzativo, confermando le sue ottime doti di incursore. Il classe 2002 scozzese è in netta crescita, e per il finale di stagione potrebbe anche alzare ulteriormente i giri del motore.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Nandez non è (per ora) una priorità dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo a zero dal Psg | Nome clamoroso

Il 19enne è esploso quest’anno attirando su di sé l’interesse della Juventus e di big straniere. Il suo è un nome per il futuro della fascia sinistra dell’Inter. Nel caso il Bologna può chiedere sui 25 milioni di euro dopo che ne ha spesi solo meno di 2 nel settembre 2020.