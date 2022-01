De Vrij: “L’Inter per me è passione, lavoro, sacrificio. Che rimonta straordinaria con il Milan”

Inter, il difensore Stefan De Vrij ha voluto ricordare sia il suo passato al Feyenoord sia l’importanza di giocare con la squadra nerazzurra

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij è il protagonista del ‘Match Day Programme’ in vista della partita contro la Lazio di domani sera allo stadio Meazza. Queste le sue prime dichiarazioni: “L’Inter per me è una grandissima squadra: è passione, lavoro, sacrificio. Indossare questa maglia è un onore, ancora di più con lo scudetto cucito sopra!”. Il giocatore ha poi voluto ricordare il club che lo ha fatto diventare un calciatore affermato e ha detto: “Al Feyenoord sono cresciuto, ho fatto tutto il percorso delle giovanili prima di esordire in prima squadra”.

Il difensore è alla quarta stagione con la squadra meneghina e nel ricordare le partite che in questi anni in nerazzurro gli sono rimaste maggiormente in mente, al primo posto ha messo il derby vinto in rimonta 4-2 nel febbraio 2020: “Un derby epico e una rimonta straordinaria. Questa sfida è la sintesi di cuore, determinazione e grinta. Sotto di due gol, nel secondo tempo abbiamo costruito azione dopo azione una vittoria di squadra innescata dalla rete di Brozovic e chiusa da un poker a cui ho contribuito anche io con un gol: è stato un momento incredibile“.