Calciomercato Inter, niente Vlahovic: all-in su Lautaro

La stagione attuale sta consacrando definitivamente Lautaro Martinez nell’Olimpo dei migliori attaccanti d’Europa. Il prezzo cresce così come le attenzioni estere

Dopo essere stato il partner perfetto di Romelu Lukaku, Lautaro Martinez quest’anno si è messo in proprio, alzando ulteriormente il tiro a suon di gol e prestazioni da protagonista assoluto. L’attaccante argentino dell’Inter sta trovando una grande vena realizzativa, offrendo al contempo alla squadra un grande aiuto anche nella manovra. Caratteristiche tecniche e realizzative che piacciono e non poco anche in giro per l’Europa.

Prezzo, fama e appetibilità di Lautaro crescono di pari passo, e l’Inter dovrà fare i conti con possibili assalti estivi nei suoi confronti, soprattutto dalla Premier League.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez torna di moda per l’Arsenal: nel mirino al posto di Vlahovic

Tra le compagini che potrebbero tornare alla carica su Martinez c’è anche l’Arsenal di Arteta. I Gunners vorrebbero arrivare a Dusan Vlahovic e sono tornati all’assalto ma sia il serbo che i suoi agenti non ritengono i londinesi la destinazione futura ideale.

L’Arsenal, sempre parlando di giugno, potrebbe così virare e tornare ancora su Lautaro. L’Inter però vuole almeno 80-90 milioni di euro.