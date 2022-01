Calciomercato, scende in campo Mourinho: piano anti Inter

La situazioni esterni continua ad essere prioritaria per il futuro dell’Inter. Il destino di Perisic è in dubbio ma c’è un nome in pole per raccogliere l’eredità

Tra i rinnovi da tenere sempre sotto osservazione per l’Inter c’è quello di Ivan Perisic. Il contratto del croato, che sta vivendo la sua miglior stagione da quando gioca in Italia, è in scadenza a giugno 2022 e un accordo per la firma non è stato per ora ancora trovato. La distanza tra domanda ed offerta permane, così come gli eventuali interessi anche di altri club in caso di addio a costo zero.

Ad ogni modo stando a quanto raccolto da ‘interlive.it‘, è sempre Filip Kostic esterno mancino in forza all’Eintracht Francoforte il preferito per l’eventuale dopo Perisic, qualora il croato dovesse davvero salutare a fine contratto. Con il passaggio nella scuderia di Alessandro Lucci, in buoni rapporti con i nerazzurri, potrebbe dunque essere il serbo l’uomo giusto per la corsia di sinistra.

Calciomercato Inter, Kostic per il dopo Perisic ma irrompe Mourinho

Kostic può dunque essere il profilo più adatto e percorribile per l’Inter, ma occhio anche all’eventuale inserimento di forza della Roma di Josè Mourinho. Il grande ex lo voleva già la scorsa estate e ora può richiederlo in questa finestra di gennaio.

Pinto può accontentarlo se dovesse riuscire a piazzare qualche esubero presente attualmente nella rosa dei capitolini. Nel caso specifico poi con l’Eintracht si può trovare accordo sugli 8-10 milioni di euro, ripartiti su un prestito oneroso per la metà (4-5 milioni) e diritto fissato su altrettanti 4-5 milioni.