Possibile tentativo per Dimarco: scambio col talento

Federico Dimarco, che ultimamente sta giocando un po di meno, ha comunque espresso una grande crescita personale, tanto da poter finire nel mirino di una big europea

È sempre estremamente difficile trovare esterni di valore nel calcio moderno. Terzini in grado di disimpegnarsi al meglio in entrambe le fasi di gioco senza perderne in qualità e sagacia tattica. Lo sa benissimo l’Inter che ha navigato parecchio prima di arrivare alla versione perfetta di Ivan Perisic che ammiriamo attualmente, coadiuvato peraltro dall’ottimo Federico Dimarco, alternativa di lusso che soprattutto nei primi mesi di campionato ha avuto risalto ed importanza capitale.

La difficoltà, soprattutto a sinistra, è presente anche in alcuni top club esteri come il Barcellona di Xavi, che vive una fase di ricostruzione che passerà anche dal ringiovanimento e potenziamento della rosa, con la progressiva eliminazione di determinati senatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rumors dall’Inghilterra per la corsia destra

Calciomercato Inter, Barcellona a caccia di terzini: idea Dimarco e suggestione scambio

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Nello specifico il Barcellona sta cercando un terzino sinistro perché di fatto ha il solo Jordi Alba, sempre valido ma anche avanti con l’età. Interessa per la posizione Alex Sandro della Juventus, ma non è escluso che possa finire sul taccuino anche il nome di Dimarco.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Frattesi il prescelto per il centrocampo: scatto Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Mercato estivo a incastri: ecco il ‘piano’ dell’Inter

Il Barça non vuole spendere soldi per il laterale mancino e quindi potrebbe offrire uno scambio, anche solo di prestiti. Nello specifico l’affare in questione potrebbe essere intavolato con Riqui Puig, giocatore che piace alla dirigenza. Ma lo scambio verrebbe comunque rifiutato in quanto Dimarco non è sul mercato.