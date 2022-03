Calciomercato Inter, stretta di mano con gli agenti | 35 milioni e idea maxi scambio

Nel prossimo calciomercato estivo l’attacco dell’Inter potrebbe subire un profondo rinnovamento. I nerazzurri guardano anche all’estero: le ultime

Sanchez e Felipe Caicedo andranno via, Lautaro potrebbe partire in caso di offerta importante. Nella prossima estate l’attacco dell’Inter potrebbe subire una rivoluzione. Gli unici certi della conferma sono appunto Edin Dzeko e Correa, quest’ultimo perché pagato 30 milioni solo pochi mesi fa.

Non solo Scamacca, e al di là della suggestione Lukaku, per il reparto avanzato i nerazzurri guardano pure all’estero. Dopo Gabriel Jesus, ecco spuntare l’interesse per Haller, un profilo che in realtà è da diversi anni sul taccuino del Ds Ausilio. La dirigenza interista si è già fatta viva in maniera concreta con l’entourage del bomber ivoriano, autore quest’anno di ben 32 gol in 34 partite (11 in Champions, della quale ora è il capocannoniere) con la maglia dell’Ajax, nella quale milita il prossimo portiere nerazzurro Onana – il designato erede di Handanovic – ieri contro Benfica decisivo in negativo nell’eliminazione dei ‘Lancieri’ dalla stessa Champions.

Calciomercato Inter, incontro con gli agenti di Haller: l’Ajax vuole 35 milioni

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Inter ha già incontrato l’entourage del 27enne. “Le parti si sono lasciate con una stretta di mano e un impegno reciproco, ovvero quello di tenersi al corrente di possibili novità – scrive la ‘rosea’ – Vale per il giocatore, che non piace solo all’Inter, ma anzi è seguito da molti club europei. Ma vale pure per la società di Zhang, che in attacco cambierà molto, la prossima stagione”. Haller è ambito da diversi club, ma ovviamente è molto attratto dalla possibilità di giocare nell’Inter. Lo stipendio è accessibile, circa 3 milioni netti a stagione, mentre il prezzo del cartellino è fissato a 35 milioni di euro, cifra che la società targata Suning potrebbe provare ad abbassare con l’inserimento di una o più contropartite. In tal senso occhio a Radu e Pinamonti. L’agente del bomber di Cles è Raiola, in ottimi rapporti con l’Ajax.