Colpo di scena Dybala: non è dell’Inter la prima offerta ufficiale

Paulo Dybala ha messo l’Inter in cima alle sue preferenze ma coi nerazzurri non ha ancora raggiunto alcun accordo. E così gli altri club possono ancora sperare

Dybala ha scelto l’Inter, ma ancora nessun accordo è stato raggiunto come ha poi ufficialmente dichiarato, parlando in generale il suo agente Jorge Antun nella nota fatta arrivare ieri a tutti i media.

L’argentino ‘scaricato’ dalla Juventus non può quindi essere già considerato un nuovo giocatore nerazzurro, per questo motivo tutti gli altri club restano potenzialmente in corsa. Ancora con la possibilità, o forse meglio dire la speranza di portarselo a casa. Tra questi, a sorpresa, c’è pure il Borussia Dortmund. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ i tedeschi sono i primi e gli unici ad aver presentato una proposta ufficiale: sul tavolo un contratto da 4,5 milioni netti oltre che un ruolo da protagonista nel progetto tecnico e sul piano dell’immagine, come successore di Haaland destinato al Manchester City. Dybala avrebbe preso tempo, ma il Dortmund ha pochissime chance di convincerlo. Lui vuole restare in Italia, con l’Inter dell’amico ed estimatore Marotta in cima alle sue preferenze.