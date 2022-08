Probabili formazioni Lazio-Inter: due ballottaggi per Inzaghi

La sfida tra Lazio e Inter sarà valevole per la terza giornata del campionato di Serie A e si giocherà questa sera allo stadio ‘Olimpico’

Primo big match stagionale per l’Inter di Inzaghi. Avversario all’Olimpico questa sera la Lazio di Sarri, reduce dal pareggio in casa del Torino. Il tecnico nerazzurro, nonché grande ex della serata, potrebbe mandare in campo la stessa formazione che sabato scorso ha sconfitto lo Spezia al ‘Meazza’.

Hanno delle chance di giocare dall’inizio, come ammesso dallo stesso Inzaghi nella conferenza di vigilia, sia Gosens (per lui, in caso contrario, si tratterebbe della seconda esclusione consecutiva dai titolari) che Roberto Gagliardini.

Il tedesco a scapito di Dimarco, il centrocampista bergamasco di Calhanoglu per provare a disinnescare, perlomeno sul piano fisico, Sergej Milinkovic-Savic sicuro titolare dell’undici sarriano. Dumfries agirà sulla corsia di destra, davanti ovviamente gli intoccabili Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Sponda biancoceleste, Sarri ha praticamente tutti a disposizione tranne l’esubero Acerbi il cui futuro potrebbe essere proprio nerazzurro. Out ancora Luis Alberto, ballottaggio in mediana Basic-Vecino, mentre in attacco Pedro e Felipe Anderson sono i favoriti per completare il tridente con la punta di diamante rappresentata da Immobile. Arbitrerà il ravennate Fabbri.

Serie A, terza giornata: le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Fabbri di Ravenna