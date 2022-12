Intreccio Bonucci-Cuadrado: ‘addio’ Inter, lo prende la Juve

Focus sulla difesa nelle ultime di calciomercato sui nerazzurri. Nei piani della dirigenza occhio al possibile intralcio di nome Juventus

La difesa è il reparto dell’Inter che più potrebbe mutare nella prossima estate. Ben quattro i giocatori in scadenza, anche se Skriniar e soprattutto Darmian sono molto vicini al rinnovo. In dubbio invece le posizioni di D’Ambrosio e Stefan de Vrij, mentre Acerbi sicuramente non verrà riscattato. Perlomeno non ai 4 milioni pattuiti ad agosto con Lotito.

Su D’Ambrosio verranno fatte delle valutazioni più avanti, se non addirittura a fine stagione, per de Vrij invece sono attese novità a breve in merito a un possibile prolungamento biennale. Ai margini dell’Olanda di van Gaal, fin qui nemmeno un minuto, che sabato trascinata da Dumfries ha staccato il pass per i quarti di finale, il classe ’92 olandese chiede la stessa cifra attuale – circa 4,2 milioni – o poco di più per prolungare il suo matrimonio interista mentre Marotta e Ausilio puntano a chiudere a meno dello stipendio odierno considerato che a febbraio compierà 31 anni e che nell’ultimo anno e mezzo ha dato forti segnali di un inizio di declino. Non a caso quest’anno Inzaghi gli ha preferito più volte il sopracitato Acerbi, quattro anni più vecchio di lui. La firma, dunque, non è scontata, e infatti il management di viale della Liberazione si sta guardando già intorno per non farsi trovare impreparata a un eventuale divorzio con il numero 6.

Negli ultimi giorni è riemersa la pista che porta nella Capitale, sponda giallorossa, nella fattispecie a Smalling il cui contratto con la Roma scade a giugno. Al suo interno è presente una clausola rinnovo poco chiara, in ogni caso l’Inter lo stima da tempo. A maggio scorso, qui su Interlive.it, parlammo proprio dell’inglese come nome sulla lista per rafforzare il reparto arretrato. Era il periodo in cui Marotta stava per chiudere l’operazione Mkhitaryan.

Calciomercato Inter, Smalling può finire alla Juve con Bonucci alla Roma. Cuadrado ‘proposto’ a Marotta

In sostanza Marotta potrebbe ripetere l’affare Mkhitaryan, ‘strappando’ a Mourinho un altro big della sua squadra. Per giunta di nuovo a zero. Va detto, però, che l’eventuale ingaggio di Smalling appare del tutto legato al futuro di de Vrij. Se il centrale olandese rinnovasse il contratto, ecco che l’Inter mollerebbe la presa sull’ex Manchester United. Che, in verità, potrebbe interessare molto pure alla Juventus, alle prese con una rivoluzione che ‘taglierà’ diversi ‘senatori’. Su tutti Bonucci, che magari proprio nella Roma di Mourinho, ammesso che il portoghese rimanga in giallorosso, potrebbe poi trovare ospitalità vista la stima dello stesso allenatore dei capitolini per il difensore viterbese. L’epurazione bianconera travolgerà pure Cuadrado, in scadenza a giugno. Il suo agente Lucci, il medesimo di Bonucci e come noto in eccellenti rapporti con l’Inter, potrebbe proporre il colombiano a Marotta come possibile rimpiazzo di Dumfries.