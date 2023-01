Titolare dopo quattro mesi: le probabili formazioni di Inter-Napoli

Mancano poche ore alla supersfida del ‘Meazza’ valevole per la sedicesima di Serie A, che sarà decisiva per la squadra di Inzaghi in ottica scudetto

Il campionato riparte dopo la lunga sosta per il Mondiale. Riparte col botto, Inter contro Napoli al ‘Meazza’ questa sera alle 20.45, una sfida che per la squadra di Inzaghi ha il sapore di ultima spiaggia: in caso di sconfitta, ma anche di pareggio i nerazzurri – staccati 11 punti dalla capolista – direbbero infatti addio alle già residue speranze scudetto.

In casa interista i dubbi sono essenzialmente tre. Il più importante è in attacco, con Lautaro che parte comunque dietro rispetto a Edin Dzeko. A meno di sorprese il partner del bosniaco sarà Romelu Lukaku, desideroso di riscattare una prima parte di stagione molto deludente a causa di problemi fisici. Il secondo è sull’out destro, con Darmian al momento leggermente in vantaggio su Dumfries, non proprio al top della forma. Il terzo e ultimo al centro della difesa, tra Acerbi e de Vrij. Questo è un piccolissimo dubbio, poiché l’acciaccato olandese ha davvero poche chance di insidiare il ‘fedelissimo’ di Inzaghi. Visto il nuovo infortunio di Brozovic, in cabina di regia confermato Hakan Calhanoglu.

Dall’altra parte Spalletti ha recuperato praticamente tutti, ad eccezione di Gaetano. L’ex tecnico nerazzurro confermerà l’ormai consueto 4-3-3, con Juan Jesus favorito su Rrahmani in difesa. Ballottaggio a sinistra fra Mario Rui e Olivera, mentre il tridente degli azzurri – fin qui mai sconfitti – sarà composto dall’altro ex Politano, Osimhen e naturalmente Kvaratskhelia. Arbitro del match Sozza della sezione di Seregno, in merito al quale si sono scatenate un mare di polemiche essendo lui nato a Milano.

Serie A, Inter-Napoli: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni della sfida fra Inter e Napoli valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

ARBITRO: Sozza di Seregno

Inter-Napoli, Lukaku titolare dopo quattro mesi

La gara col Napoli dovrebbe quindi sancire il ritorno dal primo minuto di Romelu Lukaku. Tornato dopo nemmeno dieci mesi dal suo addio con destinazione Chelsea, il belga non gioca titolare da ben 131 giorni.

L’ultima partita che il classe ’93 di Anversa ha disputato dall’inizio, infatti, risale addirittura al 26 agosto scorso, all’Olimpico contro la Lazio che vinse per 3-1. L’ultima invece al ‘Meazza’ è stata il 20 sempre di agosto, contro lo Spezia. ‘Big Rom’ fece l’assist a Lautaro per il momentaneo 1-0.