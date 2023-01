“Maxi offerta”: annuncio in diretta sull’addio choc all’Inter

By

Con il calciomercato aperto i tifosi interisti come lo stesso Inzaghi non possono dormire sonni tranquilli. Le ultime sulla possibile cessione del big

Inzaghi e gli interisti non possono certo stare belli sereni con il calciomercato aperto. Già, perché con la delicata situazione finanziaria dell’Inter non si può escludere del tutto il ‘sacrificio’ di un altro big già in questa finestra di gennaio.

In tal senso il maggiore indiziato rimane Denzel Dumfries. Come spiegatovi da Interlive.it, il laterale olandese ha la valigia in mano ed è pronto a partire. L’ex capitano del Psv sa bene che a meno di sorprese saluterà Milano e i nerazzurri entro la fine della prossima estate.

Anche il suo agente, Rafaela Pimenta, spinge per l’addio. Se possibile subito. Un trasferimento consentirebbe al suo assistito un netto miglioramento sul piano economico ma pure sportivo, mentre al procuratore stesso finirebbe una ricca commissione.

Dumfries ha insomma il destino segnato, e ciò sta forse incidendo sulle sue prestazioni in campo. A Monza è subentrato malissimo, contribuendo al pari dei brianzoli nel recupero, martedì in Coppa Italia contro il Parma ha invece giocato dall’inizio fornendo però una pessima prestazione. Il classe ’96 sembra avere la testa altrove, anche se a sua parziale discolpa va detto che è rientrato un po’ acciaccato dal Mondiale in Qatar.

Calciomercato Inter, 50 milioni per Dumfries via adesso

In prima fila per Dumfries ci sarebbe sempre il Chelsea, grande protagonista di questa sessione di riparazione. Dietro ai ‘Blues’ il Manchester United, con il Tottenham dell’ex Conte possibile terzo incomodo considerata l’insoddisfazione per Emerson Royal.

Chiaramente per una cessione immediata del numero 2, di cessione immediata si parla anche per Skriniar qualora non accettasse la proposta di rinnovo, occorrerebbe una super offerta. Un’offerta oltre il reale valore del laterale: 50 milioni minimo.

Calciomercato Inter, Barella a rischio con la “maxi offerta”

Più in estate che ora, l’Inter potrebbe ‘sacrificare’ invece un titolarissimo. Il nome che torna in auge è quello di Nicolò Barella, il quale piace da matti a Carlo Ancelotti – quindi al Real Madrid – e in Premier League a società del calibro di Liverpool e Tottenham. Conte, ancora lui…

“Se arriva una proposta per Dumfries è possibile che Marotta la prenda in considerazione – ha detto Fabrizio Biasin di ‘Libero’ a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play – Lo stesso si può dire in caso di una maxi offerta (80-90 milioni?, ndr) per Barella. Ormai le società del nostro campionato sono quasi succubi di quelle inglesi e delle altre grandi d’Europa”.