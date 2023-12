Il Manchester City spaventa l’Inter: “Pronta l’offerta”

Nerazzurri intenzionati a calare il colpo a gennaio, 10 milioni e si chiude. Ecco cosa manca

La formazione di Simone Inzaghi apporterà alcuni cambiamenti sul mercato a partire già da questa finestra di calciomercato invernale, finestra che prenderà il via il 2 gennaio 2024 per poi terminare il giorno 31 dello stesso mese. Quello dell’out di destra la zona individuata da parte dei nerazzurri e soggetta, perciò, a nuove modifiche.

Complice l’infortunio di Juan Cuadrado, calciatore che si è sottoposto negli scorsi giorni a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per almeno 3 mesi, l’Inter andrà ora alla ricerca di un nuovo laterale di destra piuttosto che di un braccetto di difesa dotato dello stesso piede forte (complicato chiudere per Djalo già a gennaio visto che il centrale lusitano resta alle prese con la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e non può, quindi, offrire il giusto apporto sin da subito).

A rendere pubblico il pensiero della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ è stato lo stesso vicepresidente del club meneghino, Javier Zanetti, una volta intervenuto a margine della cerimonia dei sorteggi per gli ottavi di Champions. Mazzocchi, Meunier e non solo. Questi i nomi dei candidati per la corsia di destra dei nerazzurri spuntati fuori nelle ultime settimane anche se, in realtà, chi continua a restare in pole è proprio lui.

Buchanan-Inter a gennaio a 10 milioni: c’è l’ok del Brugge e del calciatore, ora serve quello di Zhang

Era e resta quello di Tajon Buchanan il nome individuato dall’Inter come rinforzo per gennaio. Il laterale canadese, fortemente ricercato dai nerazzurri già negli scorsi mesi (ancor prima che arrivasse Cuadrado), è poi rimasto al Club Brugge a mezzo di un accordo che lo vede legato a questi colori sino a giugno 2025. Almeno in teoria.

Giungono, infatti, nuove conferme sul forte interesse dei nerazzurri per il classe ’99, calciatore per cui la formazione di Simone Inzaghi è pronta a compiere un concreto tentativo a gennaio tramite un’offerta da 10 milioni di euro. In questo, sia il Club Brugge che il calciatore avrebbero già mostrato piena disponibilità. Confermate, quindi, le anticipazioni di Interlive.it, testata giornalistica che già negli scorsi giorni parlava di un via libero immediato da parte della società belga.

Ciò che manca ora è soltanto l’ok di Steven Zhang a questa operazione. Per il resto, nonostante l’Inter si sia già notevolmente portata avanti nei colloqui per il calciatore, pare che sia il Manchester City l’altro club intenzionato a porre immediatamente sul tavolo del Brugge un’offerta per Buchanan, riferisce ‘Tuttosport’. Ex New England Revolution che ha, sinora, realizzato 2 reti e 4 assist in quest’avvio di stagione. L’obiettivo di Marotta è quello di provare a chiudere questa operazione tramite la via del prestito con diritto di riscatto.