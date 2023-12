La big inglese ‘beffa’ l’Inter: “Cessione in Arabia Saudita”

I nerazzurri rischiano di dire addio al colpo a zero in attacco. Nuovo scenario a sorpresa in vista di gennaio, l’addio è quadruplo

Non ci sono dubbi. L’Inter tornerà a farsi avanti sul mercato già nel corso della prossima finestra di calciomercato invernale, a confermarlo le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, nel corso della cerimonia dei sorteggi di Champions tenutasi a Nyon nella giornata di lunedì.

A spingere la formazione di Simone Inzaghi a farsi nuovamente avanti sul mercato la situazione Cuadrado, calciatore che resterà ai box per almeno 3 mesi di tempo (Buchanan il candidato principale nella corsa al sostituto del colombiano). Chiaro, però, che i nerazzurri continuano a tenere a portata di mano ogni tipo di situazione nel frattempo.

Gennaio a parte, infatti, Marotta e Ausilio hanno già incominciato a progettare qualche colpo in vista della prossima finestra di calciomercato estiva, vedi l’interesse per Djalo, Zielinski, Soucek e Taremi, tutti quanti in scadenza di contratto così come Anthony Martial del resto, altro obiettivo concreto dei nerazzurri che potrebbe però dire addio al Manchester United già a gennaio.

Quattro i big di cui lo United vuole liberarsi a gennaio: ipotesi Arabia anche per Martial

Il Manchester United pare orientato a liberarsi di: Varane, Casemiro, Sancho e Martial ancor prima che arrivi la prossima estate. L’ipotesi maggiormente percorribile resta quella dell’Arabia Saudita. A riportarlo il ‘Daily Star’.

Quello del centravanti francese il nome che l’Inter continua a seguire in ottica del prossimo giugno, visto che in scadenza coi ‘Red Devils’. A poter ‘mettere i bastoni tra le ruote’ al piano del duo Marotta-Ausilio è, però, questo scenario che rischia di affrettare i tempi dell’addio del classe ’95 dall’Inghilterra. Tutto questo per consentire alla famiglia Glazer di monetizzare qualcosina dalla cessione dell’ex Monaco piuttosto che perderlo a zero tra qualche mese.