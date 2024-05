Mercato bloccato e la Juve beffa l’Inter: 40 milioni

La situazione societaria dell’Inter rischia di bloccare il mercato per almeno un mese. La Juve è pronta ad approfittarne e piazzare un colpo.

Giorni importanti per il futuro societario dell’Inter. Nella mattina di ieri è arrivato il comunicato ufficiale con cui Oaktree ha ufficializzato di essere diventato il nuovo proprietario del club, ma l’insediamento da parte del fondo americano non sarà immediato. Ci vogliono dai 20-30 giorni ai statunitensi per diventare a tutti gli effetti operativi. Un periodo non breve se si pensa che siamo ormai alle porte del calciomercato estivo.

Il rischio per l’Inter è quello di dover fare i conti con un mercato bloccato almeno fino a metà giugno. Una situazione che potrebbe spalancare la strada alla Juventus su un obiettivo. Vedremo se realmente sarà così oppure Oaktree riuscirà comunque a dare il via libera a Marotta per portare a casa un giocatore molto importante anche in ottica futura.

Mercato Inter: la Juve non molla, si chiude per 40 milioni

Le tempistiche del mercato in casa Inter non le conosciamo. Marotta da tempo sta lavorando per accontentare Inzaghi, ma la questione societaria rischia di creare qualche problema almeno in questi primi giorni. Non è chiaro, infatti, se Oaktree darà il via libera alle operazioni da subito o deciderà di aspettare l’insediamento ufficiale (atteso per metà giugno).

Seconda ipotesi destinata a far sfumare almeno uno degli obiettivi sul taccuino di Marotta. Stiamo parlando di Gudmundsson del Genoa. L’attaccante islandese è la prima scelta di Inzaghi per il reparto avanzato. I nerazzurri da tempo sono al lavoro con il Grifone per chiudere il colpo e anticipare la concorrenza. Per la fumata bianca, però, serve l’ok di Oaktree e questo potrebbe arrivare intorno al 15-20 giugno.

Un ritardo che potrebbe risultare fatale per i nerazzurri. Juventus e Napoli sono dal tempo sul calciatore e potrebbero a breve accelerare per beffare Marotta. La valutazione del Genoa si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma tutti e tre i club hanno delle contropartite che molto probabilmente abbasseranno il cash.

Calciomercato Inter: Gudmudsson la prima scelta di Inzaghi

Sanchez e Arnautovic in questa stagione hanno reso meno di quello che ci si aspettava. Per questo motivo l’Inter piazzerà almeno un colpo importante in attacco. Il nome in cima alla lista di Simone Inzaghi è proprio quello di Gudmundsson del Genoa.

La palla ora passa a Marotta e a Oaktree. L’amministratore delegato spera di poter ricevere già nei prossimi giorni il via libera per chiudere l’operazione. In caso contrario Juventus e Napoli balzerebbero in pole position.