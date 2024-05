L’Inter piazza Correa all’Atalanta: scambio alla pari

Il futuro di Correa non sarà all’Inter. L’attaccante, ritornato da Marsiglia, potrebbe finire all’Atalanta in uno scambio alla pari.

Le strade dell’Inter e di Correa dovrebbero separarsi definitivamente nei prossimi mesi. L’attaccante argentino tornerà dal prestito al Marsiglia, ma non rientra assolutamente nei piani dei nerazzurri. Marotta, considerando anche il contratto in scadenza il prossimo anno, lo ha già messo nella lunga lista delle cessioni e nel giro di poco tempo potrebbero iniziare i contatti con le squadre interessate all’ex Lazio.

Tra queste ci potrebbe essere anche l’Atalanta di Gasperini. La Dea, reduce dal trionfo in Europa League, presto si metterà alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Le caratteristiche di Correa si sposerebbero alla perfezione con il modo di giocare del tecnico piemontese. Allo stesso tempo l’ambiente di Bergamo potrebbe rappresentare quello giusto per consentire al calciatore di rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Calciomercato Inter: Correa all’Atalanta, si chiude con uno scambio

L’ipotesi Correa all’Atalanta potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane. L’Inter non ha nessuna intenzione di confermare il calciatore in rosa. La speranza del club nerazzurro era quella di un riscatto da parte del Marsiglia, ma la mancata vittoria dell’Europa League ha chiuso la porta ad un passaggio definitivo al club francese. Ora, quindi, toccherà a Marotta trovare una soluzione per disfarsi di un calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2025.

La volontà del calciatore sarebbe quella di ritornare a giocare in Serie A e in casa Inter si ragiona sulla possibilità di proporre uno scambio alla pari con l’Atalanta. In particolare, sul taccuino di Ausilio è tornato Hateboer. Nei piani del dirigente interista l’olandese andrebbe a prendere il posto di Cuadrado, in scadenza e destinato a non rinnovare. E per convincere la Dea a far partire uno dei suoi veterani sul piatto potrebbe essere messo proprio lo scambio alla pari con Correa. L’operazione potrebbe imbastirla proprio l’agente del ‘Tucu’, in ottimi rapporti pure con l’Atalanta.

Vedremo se da Bergamo apriranno a questa possibilità oppure no. Di certo un calciatore con le caratteristiche come quelle dell’argentino potrebbe sposarsi alla perfezione con il gioco di Gasperini. E la Dea ha sempre dimostrato di essere in grado di rilanciare giocatori che arrivano da un periodo non facile (vedi De Ketelaere).

Mercato Inter: Correa in uscita

Al momento la certezza è rappresentata dall’addio di Correa all’Inter. I nerazzurri non hanno nessuna intenzione di puntare sul giocatore la prossima stagione.

Vedremo se alla fine prenderà piede l’ipotesi Atalanta oppure la spunterà un’altra squadra nella corsa all’argentino.