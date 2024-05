Stasera l’ultima con l’Inter: incontro e addio, resta in Serie A

L’Inter questa sera chiuderà il suo campionato in casa del Verona. Per un calciatore sarà l’ultima partita con la maglia nerazzurra

È tempo di saluti in casa Inter. Questa sera l’ultima di campionato contro il Verona e poi il classico rompete le righe di fine stagione da parte di Inzaghi. In molti si ritroveranno ad Appiano Gentile nella seconda parte di luglio. Per un calciatore, invece, il destino sembra essere ormai segnato e difficilmente farà parte dei convocati per il ritiro estivo.

Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni, il futuro del giocatore sarà ancora in Serie A e nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro con un club. La trattativa è ancora agli inizi, ma nel giro di davvero poco tempo si potrebbe entrare nel vivo per arrivare alla fumata bianca ancora prima dell’inizio ufficiale del calciomercato estivo. Vedremo cosa accadrà e se si troverà l’accordo definitivo. Ma ad oggi l’unica certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il calciatore non farà parte della prossima Inter di Inzaghi.

Calciomercato Inter: futuro deciso, resta in Serie A

Nelle prossime settimane Marotta dovrà fare un grande lavoro in uscita. Sono diversi i giocatori sul piede di partenza perché non rientrano più nei piani di Inzaghi. Un passaggio fondamentale per consentire all’Inter di rimettere in ordine i conti e avere anche una cifra da reinvestire sul calciomercato in entrata.

Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è anche Audero. Il portiere, che in questa stagione ha trovato davvero poco spazio con il club nerazzurro, non sarà riscattato dalla Sampdoria. Il suo futuro, comunque, dovrebbe essere ancora in Serie A.

Nei giorni scorsi, come riportato da SampNews24.com, c’è stato un incontro tra l’estremo difensore e un dirigente del Como. Dalle prime informazioni si parla di un colloquio di cortesia visto le origini indonesiane di entrambi, ma non è da escludere che ci possa essere stato un sondaggio dei lariani per capire la volontà del portiere di trasferirsi sulle rive del lago.

Audero, infatti, piace molto al Como e si attende solamente il sì del calciatore per iniziare a trattare con la Sampdoria e trovare un accordo per il trasferimento del portiere.

Mercato Inter: Audero verso il Como

L’avventura di Audero all’Inter, quindi, può essere ormai considerata agli sgoccioli. Il portiere in questa stagione ha trovato davvero poco spazio e i nerazzurri per il ruolo di vice Sommer sembrano essere intenzionati a puntare su Bento.

Per questo motivo quella contro il Verona sarà l’ultima presenza con la maglia interista per Audero, che la prossima stagione potrebbe ancora giocare in Serie A e in Lombardia, ma tra le fila del neopromosso Como.