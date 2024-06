Blitz di Ausilio dopo il CdA: terzo colpo dell’Inter

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Ausilio nelle prossime ore potrebbe fare un blitz per chiudere il terzo colpo.

Finalmente in casa Inter si può pensare al calciomercato. Il Cda di ieri ha definitivamente chiuso la questione societaria ed ora Ausilio e il neo presidente Marotta potranno concentrarsi esclusivamente sui rinforzi da dare a Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Le idee, come ben sappiamo, sono diverse e nei prossimi giorni le trattative sono destinate ad entrare nel vivo. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è quella di chiudere il prima possibile alcuni colpi per arrivare al ritiro con una rosa quasi completa.

Per questo motivo nel giro di qualche giorno Ausilio potrebbe fare un blitz per provare a chiudere un nuovo rinforzo. L’idea è quella di arrivare ad una fumata bianca in breve tempo considerando anche l’accordo con il calciatore. Resta da convincere, però, il club proprietario del cartellino. Toccherà al dirigente nerazzurro giocarsi le carte giuste per far cedere la resistenza e regalare il terzo colpo di questo calciomercato ad Inzaghi.

Calciomercato Inter: si chiude per il terzo colpo, blitz di Ausilio

Le idee in casa Inter sono molto chiare. Inzaghi nel prossimo vertice con la società ribadirà la necessità di avere un centrale difensivo ed una seconda punta. Ma dal club si continua a lavorare anche sul vice Sommer. Audero non sarà riscattato e per questo motivo uno degli acquisti di questo calciomercato sarà sicuramente un portiere.

Nelle scorse ore si è parlato molto di Martinez del Genoa, ma il nome in cima alla lista dell’Inter rimane quello di Bento. L’idea di Marotta è quella di un anno da vice Sommer e poi magari affidargli le chiavi della porta nerazzurra. Presto, quindi, Ausilio o chi per lui potrebbe volare in Brasile per convincere l’Athletico Paranense a cedere il proprio estremo difensore. La valutazione del club brasiliano è tra i 20 e i 25 milioni di euro, la dirigenza interista spera di chiudere a 15.

L’accordo con Bento, trovato la scorsa estate, potrebbe permettere ad Ausilio di forzare un po’ la mano, ma il presidente del club brasiliano non ha intenzione di abbassare il prezzo. La trattativa, però, non si è assolutamente fermata e il blitz del dirigente nerazzurro potrebbe portare ad una vera e propria svolta.

Mercato Inter: sfida a due per il vice Sommer

Bento il favorito, Martinez l’alternativa. Sembra ormai essere una sfida a due per il ruolo di vice Sommer. I nerazzurri, come detto, sperano di poter chiudere nel giro di qualche settimana per l’estremo difensore brasiliano.

In caso di una fumata nera, la coppia Ausilio-Marotta potrebbe virare sul portiere del Genoa. Non sarà semplice convincere il Grifone, ma l’inserimento di qualche contropartita dovrebbe consentire di rendere l’operazione meno gravosa dal punto di vista economico.