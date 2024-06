Clamoroso Icardi, blitz in sede Inter: tutta la verità

Mauro Icardi continua a spingere per tornare a giocare in una big europea. Tutta la verità sul blitz di ieri avvenuto in sede dell’Inter

L’esperienza di Mauro Icardi al Galatasaray sembra ormai essere ai titoli di coda. L’addio del vicepresidente e la volontà del giocatore di ritornare in una big europea stanno portando l’argentino sempre più lontano dal club turco. Non sarà comunque semplice arrivare ad una separazione considerando anche il contratto molto ricco fino al 2026.

Proprio la volontà dell’argentino di iniziare una nuova avventura ha portato alcuni tifosi nerazzurri a sognare un immediato ritorno all’Inter. Il motivo? La visita in sede Inter dell’agente Gardi. È lui che ha portato Icardi al Galatasaray e proprio nel club turco l’intermediario ha un potere fortissimo.

Un blitz a Milano che è servito per fare un punto della situazione e parlare di alcune possibilità che potrebbero verificarsi in questo calciomercato.

Icardi-Inter: blitz a Milano, cosa è successo

Mauro Icardi non ha mai chiuso ad un ritorno all’Inter. Il suo nome già in passato era stato accostato ai nerazzurri, ma non c’è stata, almeno fino ad ora, una reale trattativa per rivedere l’argentino in nerazzurro. Naturalmente ora la volontà dell’attaccante di ritornare in una big europea e la necessità di Inzaghi di avere una punta fa riemergere la suggestione di rivedere la punta a Milano la prossima stagione.

Ipotesi che per il momento non è assolutamente sul tavolo di Marotta. Nell’incontro con Gardi, infatti, non si è discusso assolutamente di Icardi. L’intermediario è stato nella sede dell’Inter per valutare la possibilità di portare Correa e Radu in Turchia. Un primo sondaggio per capire la volontà dei nerazzurri e nelle prossime settimane le trattative potrebbero entrare nel vivo. Due cessioni importanti e che potrebbero sbloccare anche il mercato in entrata.

👀 #Inter – L’agente e intermediario George #Gardi ha incontrato nel pomeriggio la dirigenza nerazzurra. Gardi cura in particolare il mercato turco e non è da escludere che nei discorsi con il club nerazzurro siano finiti i nomi di #Correa e #Arnautovic 📸 @GiokerMusso pic.twitter.com/wu3YsoRHWQ — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 5, 2024

Nessun accenno, invece, ad un possibile ritorno di Icardi. Ad oggi gli obiettivi dell’Inter sono altri e l’argentino non è nei piani. Poi il calciomercato estivo è molto lungo e non possiamo escludere in futuro si possa magari sondare il terreno per l’argentino. Ma per ora è semplicemente una suggestione dei tifosi.

Mercato Inter: Correa e Radu verso la Turchia?

Se per Icardi il ritorno all’Inter non è in programma, Correa e Radu presto potrebbero andare in Turchia. L’agente Gardi ha iniziato a sondare il terreno con i nerazzurri e presto le trattative potrebbero entrare nel vivo.

Non è ancora chiaro se il loro futuro sarà al Galatasaray oppure in altri club. Ma quando si muove Gardi significa che l’interesse di qualche squadra è reale ed ora la palla passa direttamente a Marotta.