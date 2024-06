Lautaro-Alvarez, operazione folle per l’attacco: ci sono tre ‘alleati’

Destini intrecciati tra Lautaro e Alvarez. Un club sta pensando ad una operazione folle sul calciomercato. Contatti in corso con il giocatore

Julian Alvarez e Lautaro Martinez sono pronti a dare spettacolo nelle prossime settimane con la maglia dell’Argentina, ma il loro destino potrebbe essere intrecciato anche sul calciomercato. Sono in corso, infatti, i contatti con l’ex River Plate per provare a chiudere una operazione folle.

Non sarà assolutamente semplice arrivare alla fumata bianca considerando la richiesta del Manchester City. Ma il tecnico ha la possibilità di sfruttare ben tre alleati per convincere l’argentino e poi presentarsi al tavolo della trattativa con il sì del calciatore.

Difficile in questo momento ipotizzare le tempistiche di una possibile fumata bianca. Ma, conoscendo le cifre dell’operazione, ci vorranno diverse settimane prima di un eventuale accordo definitivo.

Lautaro-Alvarez: operazione folle, contatti in corso

I destini di Lautaro e Alvarez incrociati. Nelle scorse settimane il capitano dell’Inter è stato accostato a diverse squadre visto il mancato rinnovo con i nerazzurri. Ora che l’accordo è stato trovato, un club potrebbe decidere di cambiare obiettivo e andare con decisione sull’attaccante del Manchester City.

Tramontata la pista Lautaro (anche se non è mai stato affondato realmente il colpo), l’Atletico sta pensando seriamente a Julian Alvarez. Simeone ha individuato nel suo connazionale il rinforzo giusto per l’attacco vista la partenza certa di Depay e quella probabile di Morata. Il nome dell’ex River Plate stuzzica molto i Colchoneros, ma non sarà semplice convincere il Manchester City a lasciarlo partire. Il club inglese, infatti, potrebbe chiedere almeno 80 milioni per il sì alla cessione.

La dirigenza spagnola, però, non ha intenzione di mollare e ha chiesto a de Paul, Molina e Correa, tre connazionali di Alvarez, di sondare il terreno per capire la disponibilità del giocatore di trasferirsi a Madrid. Solo dopo ci si siederà ad un tavolo con il Manchester City per provare a trovare un accordo. Non sarà per nulla semplice, ma un tentativo lo si farà.

Calciomercato: l’Atletico pensa ad Alvarez

L’Atletico Madrid in questo calciomercato vuole un colpo importante in attacco. Sfumato definitivamente Lautaro, il nome in cima alla lista di Simeone è quello di Julian Alvarez del Manchester City.

Per ora ci sono stati solo sondaggi con il calciatore. Nessun contatto con il club di appartenenza. Ma nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo.