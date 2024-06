Annuncio e ritorno Skriniar: come si può chiudere col Psg

Apertura a sorpresa di Milan Skriniar. Il centrale del Psg non chiude la porta ad un ritorno in Italia. Ecco come si può chiudere

Il primo anno di Milan Skriniar al Psg non è andato sicuramente secondo le aspettative. Il difensore slovacco non ha trovato lo spazio che si aspettava anche forse a causa di prestazione non ritenute all’altezza di Luis Enrique. Questo ha portato nelle scorse settimane a ipotizzare un suo addio in questa sessione di calciomercato. Ipotesi difficile considerando l’ingaggio del centrale, ma sicuramente la voglia dell’ex Inter di giocare continuità potrebbe avere un peso non indifferente in questa decisione.

E nella giornata di ieri è arrivata una apertura a sorpresa da parte di Skriniar. Al termine della sfida persa dalla sua Slovacchia contro l’Ucraina, il centrale non ha chiuso la porta ad un ritorno in Serie A già nelle prossime settimane. “Nella vita niente è sicuro“, queste le sue parole rilasciate alla domanda rivolta da Sportitalia. Da parte del difensore, quindi, nessuna chiusura ad una nuova esperienza in Italia.

Calciomercato: ritorna Skriniar, la formula

Arrivato in Francia a parametro zero in estate, il rapporto tra Skriniar e Luis Enrique non è mai realmente decollato. Il tecnico spagnolo non impazzisce per il centrale e questo ha portato l’ex Inter a trovare meno spazio di quanto ci si poteva aspettare subito dopo l’ufficialità. Una situazione che potrebbe ripetersi anche la prossima stagione e per questo motivo non si esclude una possibile partenza entro la fine della sessione estiva.

Il difensore, come detto, non esclude la possibilità di un ritorno in Serie A e, in caso di apertura alla cessione da parte dei parigini, sarebbero due le squadre in pole position. La Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo qualora arrivasse una offerta importante per Bremer. Attenzione anche al Milan. Il Psg è interessato a Leao e non è da escludere che i transalpini possano inserire il centrale nella trattativa per abbassare il prezzo.

L’unico grande ostacolo, come detto, riguarda l’ingaggio. Skriniar guadagna 12 milioni a stagione e nessun club italiano è in grado di pagare uno stipendio del genere. Attualmente quindi sembra molto complicato intavolare una trattativa con il Psg, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare. Non possiamo escludere, infatti, che i parigini, vista la poca stima di Luis Enrique, possano aprire ad una cessione in prestito e contribuire a pagare l’ingaggio. Una condizione che porterebbe la Juventus in pole position e il Milan subito dietro.