“È stato scaricato”: ‘guerra’ alla Juve, firma gratis con l’Inter

È ormai rottura definitiva tra Juventus e il giocatore. Possibile addio a zero e Marotta potrebbe regalare questo colpo a Inzaghi

La storia del nostro calcio è ricca di trasferimenti da Juventus e Inter (e viceversa) e nelle prossime settimane potrebbe scrivere un nuovo capitolo di questa vicenda. I bianconeri, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero ad un passo dalla rottura con il giocatore e non si esclude addirittura un addio a parametro zero. Situazione che cambierebbe completamente il futuro del calciatore visto che entrerebbero in scena più club rispetto a quelli sulle sue tracce in questo momento.

E tra le squadre intenzionate a sondare il terreno ci potrebbe essere anche l’Inter di Simone Inzaghi. Marotta è da sempre molto attento alle chance che il calciomercato è destinato a regalare e questa rappresenterebbe una di quelle ghiotte da sfruttare assolutamente. Naturalmente prima, però, ci deve essere la rottura definitiva con la Juventus e, quindi, un quadro molto più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime settimane.

Chiesa-Inter a zero: ecco cosa serve

Dopo una seconda parte di stagione non facile, la Juventus ha deciso di ripartire con un nuovo allenatore come Thiago Motta. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono principalmente le situazioni riguardanti Rabiot, in scadenza il 30 giugno, e Chiesa. Il contratto dell’ex Fiorentina terminerà nel 2025 e il rinnovo attualmente non è nei piani dei bianconeri.

A confermarlo è anche Paolo Bargiggia ai microfoni di TvPlay. “La Juve sta acquisendo la consapevolezza che Chiesa per diverse ragioni non rientra più nei piani ed è stato chiesto al suo procuratore di cercagli una squadra. Ad oggi il giocatore non ha una squadra visto che la Roma non ha la forza economica per una trattativa simile e l’ipotesi Napoli non è vera. Manna non ha grande considerazione di lui per motivi comportamentali”.

Una situazione che non esclude una partenza a zero la prossima stagione. Il calciatore, infatti, vorrebbe scegliersi la nuova squadra e questo potrebbe aprire ad un braccio di ferro con i bianconeri. Da qui l’ipotesi di una permanenza fino a giugno 2025 e poi l’addio alla scadenza del contratto. Un quadro che aprirebbe scenari impensabili ad oggi.

Chiesa gratis potrebbe fare gola a diverse squadre e non possiamo escludere che proprio l’Inter possa sondare il terreno per capire la possibilità di portare l’esterno in nerazzurro. Ma si tratta di una vicenda che entrerà nel vivo solo a settembre e in caso di una mancata cessione del giocatore in questa sessione di calciomercato.