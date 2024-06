Operazione chiusa: UFFICIALE, ha firmato con l’Inter

Operazione chiusa per l’Inter. Il giocatore ha firmato fino al 2026. Si tratta di un accordo molto importante anche per il futuro del club

È molto attiva l’Inter sul calciomercato. Chiusa la questione societaria, i nerazzurri stanno lavorando su due fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: da un lato portare a Milano giocatori già pronti per il campionato che partirà nelle prossime settimane, dall’altro rafforzare il settore giovanile e far crescere calciatori che magari tra qualche anno saranno in grado di dare una mano importante alla prima squadra. Un passaggio fondamentale per riuscire in futuro a spendere di meno e mettere in ordine in modo definitivo i conti della società.

E in queste ultime ore i nerazzurri hanno ormai chiuso una operazione. È ufficiale il rinnovo fino al 2026. Un prolungamento necessario per blindare il giovane talento e allontanare tutte le voci di calciomercato su di lui. Ora vedremo se il giocatore resterà in nerazzurro anche la prossima stagione o completerà la crescita in un altro club.

Calciomercato Inter: operazione chiusa, ufficiale il rinnovo

L’arrivo di Oaktree potrebbe portare l’Inter a puntare molto sul settore giovanile. La scelta da parte dei nerazzurri di rinnovare lo staff tecnico di molte Under è un chiaro segnale della volontà di far crescere l’intero mondo interista e arrivare in futuro a portare in prima squadra giocatori cresciuti nel proprio vivaio. Una scelta necessaria per salvaguardare i propri conti. Senza dimenticare che questi calciatori potrebbero essere molto utili anche a generare plusvalenze.

E l’ultimo movimento ufficiale del club nerazzurro riguarda proprio un giovane. E’ ufficiale il rinnovo fino al 2026 di Christos Alexiou, un difensore centrale greco classe 2006. Il giocatore quest’anno è riuscito con le sue prestazioni a guadagnarsi il posto da titolare nella Primavera di Chivu diventando in davvero poco tempo un elemento imprescindibile. Questo ha portato la società a blindarlo ed ora dovranno essere delle valutazioni sul futuro del giocatore.

L’avvicendamento tra Chivu e Zanchetta potrebbe portare l’Inter a considerare una cessione in prestito del giocatore per continuare il percorso di crescita iniziato ormai da qualche anno nel settore giovanile nerazzurro. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane e in accordo con il difensore greco. Ad oggi l’unica certezza è rappresentata dal rinnovo e dalla volontà del club nerazzurro di puntare su di lui sul futuro.